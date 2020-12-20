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Muğla ve Van’da peş peşe depremler

Türkiye'nin hem doğusundan hem batısından peş peşe deprem haberleri geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesi ise saat 07.32'de 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremlerle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:17, 20/12/2020
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Muğla ve Van’da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde saat 06.14’te 3.9 ardından 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Van ise 07:32’de 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı,  Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


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deprem Muğla
Yayınlanma Tarihi:07:13,