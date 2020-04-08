Muhalefet, iktidarın salgınla mücadelesini eleştirdi: Taksit taksit önlem olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Bütçeden ödenecek milyarlarca dolarlık garantiyi erteleyin. Sarayın örtülü ödeneğini halk için kullanın” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Erdoğan'ın Tekalifi Milliye açıklamasını tepki göstererek “Bildiğimiz şeyi neden tekrar tekrar anlatıyorsun. Vatandaşa IBAN yollanan bir süreçte, dönüp dönüp bu emirleri okuyor. Günü geliyor cumhuriyetin kurucu kadrolarına sövüyor, günü geliyor cumhuriyetin kurucu kadrolarından örnekler veriyor” dedi.

Dağıtım işinden haberleri yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Salgın jet hızıyla yayılırken, her hafta, herkese PTT üzerinden maske dağıtmak kaç ay sürer haberleri yok.

Hemen tam karantina

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Tedbirler böyle peyderpey alınınca başarılı olunmuyor. İtalya örneği de önümüzde. Tam karantina, hemen.

Virüs geçer hasarı kalır

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Virüs salgını geçer ama ekonomide kalıcı hasar olmaması için milli tarım ve milli sanayi desteklenmeli.

Tarım destekleri çiftçiye ödensin

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: Çok şükür bizim de dediğimiz yerli üretime geldiler Tarım hibe ve destekleri çiftçiye hemen verilmeli.

Süreci, film gibi izliyorlar

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Nabza göre, deneme yanılma yöntemiyle alınan tedbirler derman olmaz. Süreç film izler gibi izleniyor.

Tedbirler çok önce alınmalıydı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray: İzmir ve Ankara'da da salgın hastaneleri yapılmalı. Devleti yönetseydik ocakta tüm tedbirleri almıştık.

Belediyeleri de sürece dahil et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Yapılması gereken liderleri toplamak ve belediyeler dahil tüm kurumları yetki ve sorumluluğa ortak etmek.

İşsiz kalanlara para yatırılmalı

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk: Cumhurbaşkanı geliri olmayan valiliğe başvursun diyor. Yöntem işsiz kalanların hesabına para yatırmak olmalı.

Acilen para basılmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Acilen ekonomik program oluşturulup para basılmalı. Vatandaş desteklenmeli, Aile Sigortası yasalaştırılmalı.

Kredi borçları ertelensin

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin: Esnaf ve sanatkara olan destek artırılmalı. İşletmelerin özel bankalara olan kredi borçları ertelenmeli.