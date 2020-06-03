Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muhalefete yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamu spotu, reklam ve tanıtımlarını yayınlayacağı medya kuruluşlarının listesini açıkladı. Bakanlığın listesinde sadece iktidar yanlısı medya kuruluşları var.

Deniz AYHAN
05:59 -
Haberler Gündem
Muhalefete yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceği, yatırım, hizmet ve faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ‘'Medya planlaması satın alma hizmeti'' için ihaleye çıktı.

10 Haziran'da yapılacak ihalenin şartnamesinde, bakanlığın kamu spotu, reklam ve tanıtımlarının yayınlayacağı medya kuruluşlarının listesi yer aldı. Bunlar arasında TRT, AHaber, Akit TV,  TGRT Haber, TVNet, Ülke TV, Bloomberg HT, Ekoturk, Bengütürk, Kanal M, Uçankuş TV, Tivibu Bizim Ev, A Spor gibi kurumlar ve çok sayıda gazete ile internet sitesi bulunuyor.

Listede SÖZCÜ, Cumhuriyet, Yeniçağ, Birgün gibi gazeteler ile FOX TV, Halk TV, KRT, Ulusal Kanal ve Tele 1 gibi TV kanallarına yer verilmedi. Listede yer alan kanallara 30'ar saniyelik 2 bin 750 adet (toplam 82 bin 500 saniye) spot reklam verilecek. Bakanlık dijital medya platformlarında tanıtım videosu yayınlamak için de iktidar yanlısı gazete ve kanalların internet sitelerini tercih etti.

BirGün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı FOX TV Haber internet Sözcü TRT
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more