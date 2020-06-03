Muhalefete yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceği, yatırım, hizmet ve faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ‘'Medya planlaması satın alma hizmeti'' için ihaleye çıktı.

10 Haziran'da yapılacak ihalenin şartnamesinde, bakanlığın kamu spotu, reklam ve tanıtımlarının yayınlayacağı medya kuruluşlarının listesi yer aldı. Bunlar arasında TRT, AHaber, Akit TV, TGRT Haber, TVNet, Ülke TV, Bloomberg HT, Ekoturk, Bengütürk, Kanal M, Uçankuş TV, Tivibu Bizim Ev, A Spor gibi kurumlar ve çok sayıda gazete ile internet sitesi bulunuyor.

Listede SÖZCÜ, Cumhuriyet, Yeniçağ, Birgün gibi gazeteler ile FOX TV, Halk TV, KRT, Ulusal Kanal ve Tele 1 gibi TV kanallarına yer verilmedi. Listede yer alan kanallara 30'ar saniyelik 2 bin 750 adet (toplam 82 bin 500 saniye) spot reklam verilecek. Bakanlık dijital medya platformlarında tanıtım videosu yayınlamak için de iktidar yanlısı gazete ve kanalların internet sitelerini tercih etti.