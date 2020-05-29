Muharrem İnce, Erdoğan’ın araya girmesi sonrası canlı yayını terk etti

Haber Global kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere özel olarak davet edilen Muharrem İnce, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin yıl dönümü için düzenlenen programına dönülmesi ve kendi yayınının kesilmesi üzerine sert tepki gösterdi.

İnce, “Böyle programlara çağırmayın bir daha. Pravda gibi bütün kanallar Erdoğan’ı gösterecek. Korkmayın bu kadar Erdoğan’ndan” dedi.

Erdoğan’ın konuşması sonrası ise İnce tepkisini artırarak canlı yayını terk etti.