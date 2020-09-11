Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ için Cizre’de

CHP’nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Memleket’ adını verdiğini ve “Türkiye’nin bereketi olacak” diye anlattığı hareketi 4 Eylül’de Sivas’tan başlattı. İnce’nin hedefi; bin günde tüm ülkeyi dolaşıp Memleket Hareketi’ni anlatmak.

Bu kapsamında şehir şehir ilçe ilçe gezen İnce’nin bugünkü duraklarından biri Şırnak’ın Cizre ilçesiydi. Esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla sohbet eden İnce, bunların bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“ESRA'NIN HAYALLERİ GERÇEK OLSUN DİYE…”

İlkokul 4'e gittiğini ve ileride doktor olmak istediğini ifade eden Esra isimli küçük kıza dirseğiyle ‘çak' yapan İnce, o anları sosyal medya hesabından “Cizre'deyiz. Biz Esra’nın hayalleri gerçek olsun diye yollardayız” notu ile paylaştı.