Muharrem İnce o sözlere çok kızdı! Dava açıyor!

Yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin Yaşar Okuyan’ın “Parti kuracağına turşu kur” sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce dava açacağını duyurdu:

“Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum.”



Ulusal Kanal’da yayınlanan ‘Söz Meclisten İçeri’ programa konuk olan eski bakanlardan Yaşar Okuyan şunları söylemişti:

CUMA NAMAZINI YALOVA’DA KIL

* Muharrem İnce'yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AKP'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var? Cuma namazını sen Yalova'da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun?

PARTİ KURACAĞINA TURŞU KUR

* Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olacak?

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BEKLEYİN

Öğle saatlerinde CNN Türk’ten Fulya Öztürk’e açıklamalar bulunan şunları söyledi: Önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğim. Hakkımda yalanlar iftiralar var. Ama önümüzdeki haftayı bekleyeceksiniz. Kim hain kim bölücü herkes görecek. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini isteyeceğim. Hain diyenler, bölücü diyenler. Atatürk’ün partisinin 40 yıllık neferiyim.