Muharrem İnce: Yakında yine ‘kandırıldık’ diyecekler

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Aksaray'a geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklama yapan İnce, Türkiye'de giderek büyüyen ekonomik sorunlar olduğunu ve yoksulluğun artığını söyledi.

Eski adıyla GATA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in çok eşliliği savunan ve Medeni Kanun'un kaldırılmasını isteyen açıklamalarına da değinen İnce, işsizlik ve geçim sıkıntısına vurgu yaparak, “Böyle çağ dışı kafalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“YAKINDA YİNE ‘KANDIRILDIK’ DİYECEKLER”

İnce şöyle konuştu:

* Türkiye'de derin bir yoksulluk görünüyor. Aksaray'da kişi başına gelir 2 bin 96 lira.

* Hatırlarsanız bundan 10 sene önce Türkiye orta gelir tuzağına düştü diye feryat ediyorduk artık Türkiye orta gelir tuzağında da değil, düşük gelir tuzağında. Düşük gelir sarmalına girmiş durumda Türkiye.

* Bu derin yoksulluktan çıkmanın yolu aklı ve bilimi kullanmaktır. Çiftçi, esnaf, vatandaş perişan halde…

* Memlekette uğraştığımız şeylere bakın, GATA'da bir başhekim yardımcısı… Hiç geçmişten ders almıyorlar, yani geçmişte FETÖ'den ders almadıkları belli, yakında yine ‘kandırıldık' diyecekler, böyle çağ dışı kafalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz.

* Türkiye'nin umuda, insanlarının yüzlerinin gülmesine ihtiyaç var. Artık herkesin suratı asık durumda ama ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler bunun farkında değil.

* Türkiye bu derin yoksulluktan çıkmak için üretim ekonomisine geçmek zorunda. Aksaray teşvik kapsamında olan bir ilimiz. Doğru güzel iyi yapmışsınız. Fakat kardeşim 17-18 sene önce verdiğiniz demir yolu sözünüzü yerine getirin ki ulaşımı kolay olsun.