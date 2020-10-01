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Muharrem İnce’den Bakan Koca’nın tablo itirafına gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını itiraf etmesinin ardından CHP'li Muharrem İnce, "İşsizlik hesaplama yöntemini değiştirip işsizleri işsiz saymayan, bütün garantileri döviz cinsinden verip kur tarafına bakmayan bir hükümetin testiniz pozitif çıksa bile sizi hasta sayacağını mı sandınız?" ifadelerine yer verdi.

07:09 -
Haberler Gündem
Muharrem İnce’den Bakan Koca’nın tablo itirafına gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük tabloda yer almadığını açıklamasıyla ilgili bir yorum da eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Milli gelir hesaplama yöntemini değiştirip sizi zengin gösteren, işsizlik hesaplama yöntemini değiştirip işsizleri işsiz saymayan, bütün garantileri döviz cinsinden verip kur tarafına bakmayan bir hükümetin testiniz pozitif çıksa bile sizi hasta sayacağını mı sandınız?” ifadelerine yer verdi.

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CHP Muharrem İnce Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya Türkiye Yalova
Son güncelleme: 07:18 01.10.2020
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