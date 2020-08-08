Son Dakika… Muharrem İnce’den bir flaş açıklama daha

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur” ifadelerini kullandı.

İNCE ERDOĞAN’A YANIT VERMİŞTİ

İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin parti kuracağı yönündeki iddialara ‘En doğal hakkı' yanıtını vermesiyle ilgili dün bir paylaşımda bulunmuştu.

İnce, “Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara ‘Ümmeti bölmeyin', CHP’den ayrılma iddialarına ‘en doğal hakkı' deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları…” ifadelerini kullanmıştı.