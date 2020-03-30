Muharrem İnce’den hükümete çağrı: İlaç konusunu önemseyin

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda corona virüs önlemleri konusunda önerilerde bulundu.

“KDV İNDİRİMİNE GİDİLMELİDİR”

Önümüzdeki süreçte büyük bir ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya kalınmaması için çözüm önerilerini açıklayan Muharrem İnce, “İlacın kesintisiz bir şekilde üretilebilmesi için devlet desteğine ihtiyaç var. Maliyetler artmıştır. Derhal ham madde konusunda özel bir finansman desteği, ambalaj ve yardımcı maddelerde KDV indirimine gidilmelidir” dedi.

“KOMİK ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞMAYIN”

Etkin maddelerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan muaf tutulması gerektiğini söyleyen İnce, şunları söyledi;

*Bunlar yapılırsa ilaç ile ilgili bir sıkıntımız olmaz. Yoksa uçak biletlerinden indirim, otobüslerde tek sıra oturmak, konut kredisinde az peşinat, elektriğe zam yapmayacağız gibi komik önlemler almaya çalışmayın.

*İlaç konusunu önemseyin, ilaç başka birşeye benzemez. Şimdiden önlem almazsak başımız büyük belaya girebilir.

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