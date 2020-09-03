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Muharrem İnce’nin gideceği köy karantinaya alındı

Memleket Hareketi'ni yarın başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Banaz köyüne gideceğiz" demişti. Sivas Valiliği, Banaz köyünün corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
15:01 -
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Muharrem İnce’nin gideceği köy karantinaya alındı

CHP’li Muharrem İnce, yarın Memleket Harekleti’ni Sivas’ta başlatıyor.

Dün Twitter hesabından Sivas’taki programını duyuran İnce, bugün ise şu mesajı paylaştı:

* Yarın program bitiminde Ankara’ya dönmeden saat 16.30’da ‘Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu… İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu’ sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal’ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz köyüne gideceğiz.

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi.

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Ankara CHP Corona Muharrem İnce Sivas Twitter Yalova
Son güncelleme: 15:13 03.09.2020
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