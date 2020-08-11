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Muharrem İnce’yle ilgili son anket açıklandı! Bu sonuçlar çok konuşulur!

Parti kurmayacağını ancak bir hareket başlatacağını açıklayarak Türkiye gündemini tepetaklak eden CHP'li Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak anket sonuçları... SONAR'ın anketine göre "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna "Veririm" diyenlerin oranı yüzde 15.8, "Vermem" diyenlerin oranı yüzde 72.3 oldu.

Sozcu.com.tr
14:12 -
Haberler Gündem
Muharrem İnce’yle ilgili son anket açıklandı! Bu sonuçlar çok konuşulur!

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR araştırma şirketi, üç ayda bir hazırlanan siyasi gündem araştırma raporunu açıkladı.

Araştırma raporuna konu olan anketle katılımcılara aday ismi verilmeden “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi isme oy verirdiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 41.5’i Recep Tayyip Erdoğan derken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 9.1’le, yüzde 6.8’e ulaşan Muharrem İnce’yi geçmesi dikkati çekti.

– Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.5
– Ekrem İmamoğlu yüzde 9.1
– Meral Akşener yüzde 7.2
– Muharrem İnce yüzde 6.8
– Selahattin Demirtaş yüzde 6.4
– Mansur Yavaş yüzde 6.3
– Fikrim yok yüzde 12.8

Ankette; CHP’de derin bir kriz yaratan, parti kurmayacağını ancak yeni bir hareket başlatacağını açıklayan Muharrem İnce’yle ilgili de bir soru soruldu. “Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?” sorusuna “Veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.8, “Vermem” diyenlerin oranı yüzde 72.3 oldu.

– Vermem 72.3
– Veririm 15.8
– Fikrim yok yüzde 4.1

Muharrem İnce’ye partilerden gelen oy oranları ise şöyle açıklandı:

– CHP yüzde 7.6
– AKP yüzde 1.6
– İYİ Parti 1.5
– MHP yüzde 0.7
– HDP yüzde 0.6
– Fikrim yok 3.8

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