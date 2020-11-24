Mustafa Denizli’nin dava açtığı kayınbiraderine hapis cezası

Ünlü Teknik direktör Mustafa Denizli 2016 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi'nin erkek kardeşi Heja Elçi tarafından darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından hakkında dava açılan Heja Elçi yapılan yargılama sonrasında beraat etmişti. Ancak yapılan itiraz sonrası İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Denizli ile sanık Heja Elçi avukatlarıyla birlikte katıldı.

“İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ GÖRÜŞTÜK”

Duruşmada söz alan Mustafa Denizli, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık Heja Elçi ise Mustafa Denizli ile görüşmeye gittiğini söyleyerek, “Kendisiyle birden fazla kez görüşmeye gittiğim doğrudur. Kamera görüntülerinde de sadece binaya giriş ve çıkışım görünmektedir. Bu görüşmeler iki medeni insan arasında olabilecek bir görüşmedir. Seslerimiz yükselmiş olabilir ama bu ayrı bir konudur” dedi.

“ONUN KAFASI TAKTİK ŞEKLİNDE ÇALIŞIYOR”

Kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini yapmadığını söyleyen Elçi, “Mustafa profesyonel bir futbol hocasıdır. Hayatını böyle kazanıyor. Onun kafası taktik şeklinde çalışıyor. Mustafa'nın oraya buraya serpiştirdiği şeyler yüzünden 4 senedir uğraşıyorum ve ifade vermek durumunda kalıyorum” dedi. Sanığın beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Heja Elçi'yi, “yağmaya teşebbüs” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.