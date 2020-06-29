Mustafa Necati Bey’in adı İzmir’de yaşatılacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tamamlandığında İzmir'in kültürel altyapısına önemli katkı sağlayacak Yeşilyurt semtindeki kültür merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

“Böylesine önemli bir tesise, aynı şekilde önemli bir kişinin isminin verilmesini istedik” diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İzmir'de dünyaya gelen, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde büyük hizmetler veren Mustafa Necati adı bir kültür merkezine çok yakışacaktır.

*Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte çağdaş Türkiye'nin temellerini atan, çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen ardında büyük eserler bırakan Mustafa Necati'nin isminin Yeşilyurt'ta kurduğumuz kültür merkezinde yaşatılmasını istiyoruz.

*İzmirliler olarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve onları yaşatmak en önemli görevlerimizden biri.

ÇEVRE DOSTU TESİS

Mustafa Necati ismini taşıyacak Karabağlar ilçesindeki kültür merkezi, 153 araç kapasiteli kapalı otoparka sahip olacak. Merkezde 306 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, seminer salonu, atölyeler, kafeterya, idari birimler, açık alan düzenlemeleri, park, meydan, çocuk oyun alanı ve açık sinema alanı bulunacak.

Proje kapsamında oluşturulacak tesisle birlikte mevcut yeşil doku ve ağaçlar korunacak. Çatısına 75 kw gücünde fotovoltaik panel kurulacak ve paneller sayesinde kompleksin aydınlatma ihtiyacının tamamı buradan karşılanacak.

MUSTAFA NECATİ KİMDİR

1894 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Necati Bey, Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşları arasında yer aldı. Vasıf Çınar'la birlikte İzmir'in işgaline karşı direnişi örgütleyenlerden biri olan Mustafa Necati İzmir'e Doğru gazetesinin çıkarılmasında da büyük rol oynadı.

Kuvayı Milliye hareketine de katılan Mustafa Necati, TBMM'nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu dönemde Adalet Bakanlığı, Tevhid-i Tedrisat ve Harf Devrimi sürecinde ise Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı yaptı.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı döneminde (20 Aralık 1925 – 1 Ocak 1929) yaptığı hizmetleri ile hafızalara kazındı. Mustafa Necati, Altay Spor Kulübü'nün de kurucuları arasında sayılıyor.

Falih Rıfkı Atay'ın 1968'de yayınladığı Çankaya kitabında, henüz 35 yaşında hayata veda eden Mustafa Necati Bey'in ölümünden etkilenen Atatürk'ün bu acı haberi gözyaşlarıyla karşıladığı anlatılıyor.

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