Müyesser Yıldız: Bu hukuksuzluk artık bitmelidir

CHP'nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, 24 Temmuz Basın Bayramı'nın yıl dönümünde Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan gazetecileri ziyaret etti. Gazeteciler, Çakırözer aracılığıyla gönderdikleri mesajda, “Bizim burada tutukluğumuzun ne hukukla, ne de adalet ile ilgisi yok.

Ülke gündemiyle, Türkiye'nin geleceğiyle ilgilendiğimiz için tutukluyuz. Artık bu hukuksuzluk son bulmalı” dedi. 41 gündür tutuklu bulunan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, iddianamesinin bir an önce hazırlanmasını istediğini söyledi. Keyfi uygulamayla 41 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söyleyen Yıldız, “Yazdığım 3 haber nedeniyle tutukluyum.

Haberlerim kamuoyuna mal olmuş konular. Ama biz yazınca keyfi olarak cezaevinde tutuyorlar. Yaşadıklarımız eski FETÖ kumpaslarıyla neredeyse bire bir aynı. İsimsiz, imzasız bir ihbar mektubuyla dosya açılıyor. Telefonumda, bilgisayarımda olmayan belgeyi yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

‘Sessizliğin yırtılması lazım'

CHP'li Çakırözer, Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecileri de ziyaret etti. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Meclis'te görüşülmeye başlayan sosyal medya düzenlemesi ile yurttaşların daha fazla korkutacağını savunarak, “Toplumu sessizliğe mahkum edecekler.

O sessizliğin yırtılması lazım. Bunun için de herkesin korkmadan gerçekleri söylemesi lazım. Cesaret bulaşıcıdır'' dedi. Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel de “Abdülhamit dönemi gibi ülkede sansür var. Özgürlük olmazsa kutlanacak bir şey de yoktur. Burada bedenimiz tutsak olsa da fikrimiz hür. Beraat edeceğime inanıyorum. Hiçbir suçum yok. Bana yaşatılan bu hukuksuzlukları asla kabul etmiyorum” açıklaması yaptı.