Nemrut kraterindeki yapılaşma hakkında suç duyurusu

Bitlis sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'na tuvalet ve sosyal tesis yapmak için başlatılan yapılaşmayla ilgili DEVA Partisi Bitlis İl Başkanlığı yapının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. DEVA Partisi Bitlis İl Başkanı Av. Burhan Aksoy, Bizim en büyük korkumuz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut'un ticarete açılmasıdır diye kaydetti.

“PERVASIZ BİR ŞEKİLDE İNŞAAT ÇALIŞMASINA DEVAM ETTİLER”

Nemrut Dağı Krater Gölü ve Kalderası'nda ki yapılaşmayla ilgili Sözcü'ye konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Burhan Aksoy, ”Bu inşaat Ağustos ayında başlamıştı gelen tepkiler üzerine Bitlis Valiliği inşaatı durdurma kararı aldı ancak aldığımız bilgiye göre bazı siyasi baskılar sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Valiliği devre dışı bırakarak inşaatın yapımına devam etmesi yönünde karar verdi.

“ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ”

Biz de Deva Partisi İl Başkanlığı olarak SİT alanına yapılan bu inşaat çalışmasını durdurmak için 2865 sayılı kanuna göre buraya bir çivi dahi çakılamayacağı gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu inşaatı yapan kişiler oluşan tepkileri hiçbir şekilde dikkate almadılar ve pervasız bir şekilde inşaat çalışmasına devam ettiler. Bu gibi SİT alanlarında yapılan çalışmalar doğanın yapısına uygun olması gerekiyor. Bugün böyle bir çalışma yapan yarın orada bir kafe de açabilir. Başka bir inşaat çalışması da yapabilir o bölgenin yapısına zarar verecek bu gibi çalışmaların önüne geçmek için bugün suç duyurusunda bulunduk. Olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük korkumuz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut'un ticarete açılmasıdır biz buna karşıyız.” ifadelerini kullandı.