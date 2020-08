Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

Türkiye'de corona virüsü pandemisi sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerine EBA TV üzerinden devam etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların yeni dönemde açılış tarihini 31 Ağustos olarak belirledi. İşte milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin merakla beklediği okulların açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLARIN AÇILIŞINA DAİR AÇIKLAMA

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.

2. Bilim Kurulu’nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve Ekim’de olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.

ZİYA SELÇUK’TAN OKULLARIN AÇILIŞINA DAİR AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Açıklama şöyle:

* “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım.

‘KÜÇÜK ÇOCUKLARI 1 AY BEKLEYEBİLİR'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York’ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1’in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, “Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2’nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6’ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos’ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir” ifadelerini kullandı.