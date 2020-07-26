Okullar ne zaman açılacak? Okullar zamanında açılacak mı? Bakan Selçuk duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Binlece öğrenci yaz tatilini geçirirken, okulların ne zaman açılacağını da merak ediyor. Bakan Selçuk, bir öğrenciden gelen “Okullar açılacak mı öğretmenim?” sorusu üzerine sosyal medyada açıklamalarda bulundu. İşte okulların açılışı hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelen son açıklamalar…

BAKAN SELÇUK’TAN OKULLARIN AÇILIŞI HAKKINDA PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine “Okullar açılacak mı öğretmenim?” diye sorduğunu belirterek “O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz. Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar” ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını belirtti.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Van-Çaldıran'dan Elanur kitabını almış. Teşekkür ediyor. Çok mutlu oldum. Şu anda yapması gerekeni yapıyor.

* Bugün 2. sınıf öğrencisi bir çocuk geldi yanıma, diyor ki “Okullar açılacak mı öğretmenim, ona göre şey yapıcam…” “Ona göre ne yapacaksın?” dedim ve gülümsedim. “Hiiiiç…” diyor.

* Bu durum, anne baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik hâlinin yansıması. Yaz tatili bitti mi? Hayır.

* Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla, meraklarımızla; belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz.

* Bu çocukların şu anki meselesi “Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?” olmalı.

* O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz: “Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar.”

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk açıklamalarına göre;

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.



DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

MEB 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

* 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan ‘Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

* Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.