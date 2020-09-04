Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ölüm şekli gizlendiği iddia edilen işçinin belgesini paylaşan CHP’li Antmen: Vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den dikkat çeken bir iddia geldi. Corona virüsünden ölen işçinin ölüm raporunda 'doğal ölüm' yazıldığını, ailenin itirazı sonucu 'not' kısmına COVID-19 yazıldığını gösteren belgeyi paylaşan Antmen, "Gerçek vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
18:07 -
Haberler Gündem
Ölüm şekli gizlendiği iddia edilen işçinin belgesini paylaşan CHP’li Antmen: Vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin’in Tarsus ilçesinde bir devlet hastanesinde corona virüs nedeniyle ölen işçinin raporunu paylaştı. Antmen’in paylaştığı raporda işçinin ölüm şekline ‘doğal ölüm’ yazıldığı, COVID-19 ibaresinin ise el yazısıyla eklendiği görüldü.

“AİLENİN İTİRAZI SONRASI NOT DÜŞÜLDÜ”

Antmen, konuyla ilgili “Mersin'de koronavirüs nedeniyle ölen işçinin raporuna ‘doğal ölüm’ yazıldı. Aile duruma itiraz etti ve el yazısı ile ‘Covid 19’ notu düşüldü” açıklamasında bulundu.

“GERÇEK VAKA SAYILARI 15 KAT FAZLA”

Son günlerde artan corona virüsü vakalarıyla ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulunan Antmen, “Türkiye’yi sadece corona virüs sarmadı, iktidarın yalan virüsü de ülkeyi sarmış durumda. Gerçek vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARI ARTIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 511 oldu. Dün bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943'e yükseldi.
aile CHP Corona Mersin Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Son güncelleme: 18:33 04.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more