Ölüm şekli gizlendiği iddia edilen işçinin belgesini paylaşan CHP’li Antmen: Vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin’in Tarsus ilçesinde bir devlet hastanesinde corona virüs nedeniyle ölen işçinin raporunu paylaştı. Antmen’in paylaştığı raporda işçinin ölüm şekline ‘doğal ölüm’ yazıldığı, COVID-19 ibaresinin ise el yazısıyla eklendiği görüldü.

“AİLENİN İTİRAZI SONRASI NOT DÜŞÜLDÜ”

Antmen, konuyla ilgili “Mersin'de koronavirüs nedeniyle ölen işçinin raporuna ‘doğal ölüm’ yazıldı. Aile duruma itiraz etti ve el yazısı ile ‘Covid 19’ notu düşüldü” açıklamasında bulundu.

“GERÇEK VAKA SAYILARI 15 KAT FAZLA”

Son günlerde artan corona virüsü vakalarıyla ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulunan Antmen, “Türkiye’yi sadece corona virüs sarmadı, iktidarın yalan virüsü de ülkeyi sarmış durumda. Gerçek vaka sayıları açıklananlardan 15 kat fazla” ifadelerini kullandı.