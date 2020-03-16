Orhan Sarıbal: CHP olarak yeni bir tarım politikası hazırlıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Pof. Dr. Fetullah Arık'ı ziyaret etti. Bölge çiftçisinin sorunları hakkında bilgi alan Sarıbal’a CHP İl Başkanı Barış Bektaş ve CHP Merkez ilçe başkanları da eşlik etti.

“ÜLKEMİZİN İHTİYACINA GÖRE ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI”

CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, çiftçilerin borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirterek, “Ziraat Odaları olarak çiftçilerimizin sorunlarını yetkililere anlattık. Çözümünü bekliyoruz. Ülkemizin ihtiyacına göre üretim planlanması yapılmalıdır. Sürdürebilir bir tarım politikası olmalıdır” dedi.

“ÖNLEM ALINMAZSA SUDA ÇOK BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAĞIZ”

Orhan Sarıbal, daha sonra Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık'ı ziyaret etti. Sarıbal'a bölge çiftçisinin yaşadığı su sorunları hakkında bilgi veren Arık, şunları söyledi;

*Tarımsal sulamada kaçak su kullanımı yeraltı su seviyesini düşürüyor. Kaçak kuyular kayıt altına alınarak, ne kadar su kullandığını bilmeliyiz. Su bitecektir.

*Gereken tedbirlerin şimdiden alınması hayati bir öneme sahiptir. Vahşi sulamanın önüne geçilmelidir. Tarımda çok tüketen üründen uzaklaşılmalıdır. Hayvancılıkta da küçükbaş hayvancılığa dönülmelidir.

“YENİ BİR TARIM POLİTİKASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Sarıbal, Türkiye'de çiftçilerin daha rahat üretim yapabilmesi için yeni bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söyledi;

*Konya tarımda önemli bir ilimizdir. Eğer Konya tarımının ve çiftçisinin sorunları çözüme kavuşturulursa iyi bir yere taşınır. Tarımdaki en büyük girdileri mazot, elektrik ve tarımsal sulama oluşturuyor.

*Mazot için çiftçilerden 19 milyar lira para çıkarken, iktidarın verdiği destekte 17 milyar liradır. 35 milyon dönüm arazi tarımdan çıkmıştır. Eğer bu alanları buğday ekimi yapılsaydı bu gün 10 milyon ton buğday ithal etmezdik.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ULUSLARARASI REKABETTE YALNIZ BIRAKILIYOR”

‘CHP olarak yeni bir tarım politikası hazırlıyoruz' diyen Sarıbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*CHP olarak Ziraat Odaları ve Tarımsal Birliklerle çalışıyoruz. Özellikle Ziraat Odaları çiftçilerin sorunlarını ve sesini duyurmada yetersiz kalıyor.

*Diğer taraftan çiftçilerimiz, uluslararası rekabette yalnız bırakılıyor. İnsanca yaşama imkânlarına kavuşturulmalıdır. Tarımsal ekimden önce taban fiyatları açıklanmalıdır.

*İthalatın önüne geçilerek, ithalata vereceğimiz parayı çiftçilerimize verirsek, ayakta kalmasını sağlamış oluruz. En önemlisi de toprağın korunmasından başlayıp, tarımda üretim planlı bir politika hayata geçirilmelidir.

*Tarımda düzenli bir sulama yapılması hedefiz olmalıdır. CHP olarak bir tarım politikası hazırlıyoruz. Üretim planlaması, gıda güvenliği konularında kamunun da bu işin içinde yeterince yere almasını istiyoruz.