Oruç Reis Navtex bölgesine girdi! Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nde kırmızı alarm iddiası

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetleri için Antalya'da açıklarından dün sabah hareket eden Oruç Reis araştırma gemisi akşam saatlerinde ilan edilen Navtex bölgesinde girdi. Oruç Reis’e 5 fırkateynin eşlik ettiği görüldü. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden hem fotoğrafları paylaştı hem de Türkiye’nin kararlılığını vurguladı.

“GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

Açıklamada “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” denildi.

ORUÇ REİS’İN ROTASI İNTERNETTEN İZLENEBİLDİ

Gün boyunca Girit ile KKTC arasındaki sularda ilerleyen Oruç Reis araştırma gemisine 10'a yakın fırkateyn ve savaş gemisi eşlik ederken Oruç Reis'in GPS'ini açmasının ardından rotası ve hareket ettiği bölge www.marinetraffic.tr adresinden de takip edilebildi. Oruç Reis araştırma gemisini yarım mil uzaklıkta 48 metre uzunluğundaki Cengizhan ile 48 metre uzunluğundaki Ataman isimli iki sivil araştırma gemisinin takip ettiği görüldü.

YUNANİSTAN DENİZ KUVVETLERİ’NDE KIRMIZI ALARM İDDİASI

Öte yandan Yunanistan medyası saat 21.00 sıralarında Oruç Reis'in Yunan Kıta Sahanlığı'na 20 mil girdiğini öne sürerek Rodos ve Girit Adası'ndan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin Akdeniz'e açıldığını ve donanmanın kırmızı alarm durumuna geçirildiğini iddia etti.