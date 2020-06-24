ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

HATIRLATMA YAPTI

Aygün YKS’nin 3 oturum şeklinde gerçekleşeceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

* Birinci oturum 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek olan TYT.

* İkinci oturum 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek olan AYT.

* Üçüncü oturum ise Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek olan YDT sınavı.

Sınava girecek adaylara TYT’de 120 soru için 165 dakika, AYT’de 160 soru için 180 dakika, YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

* Ayrıca korona virüs ile mücadele kapsamında sınav binaları sınavlardan önce dezenfekte edilecek.

‘BİR YAKIN’ ÇAĞRISI

Aygün, sınav günü bina önlerinde oluşabilecek yığılmayı engellemek için adayların en fazla bir yakını ile sınava gelmesi çağrısında bulundu.

Sınav bahçelerine aday ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağına değinen Aygün şöyle devam etti:

* Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

* Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak.

* Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak.

* Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecek. (İHA)

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