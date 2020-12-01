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Öz kızını istismar ettiği iddia edilen tarikat üyesi baba serbest bırakıldı

Konya'da 6 ay önce 13 yaşındaki öz kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan tarikat üyesi baba bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İstismara uğrayan çocuğun gönüllü olarak avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, duruma tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 19:48, 01/12/2020
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Öz kızını istismar ettiği iddia edilen tarikat üyesi baba serbest bırakıldı

Konya’da 6 ay önce öz kızını istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan tarikat üyesi baba bugün hakim karşısına çıktı. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılandığı cezaevinden katılan baba K.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karara ilişkin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medya hesabın yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Konya’da öz kızını istismar eden tarikat mensubu erkek hakkında az önce tahliye kararı çıktı. Şu an anne ve tüm kızları için koruma kararı çıkarmak için uğraşıyoruz. Yazıklar olsun. Bu düzen için tarikatçıları korumak çocukları korumaktan daha önemli. Pes etmeyeceğiz.

BAŞKA ÇOCUKLARI DA İSTİSMAR ETTİ’ İDDİASI

Babanın nitelikli istismar suçundan yargılanması gerektiğinin de belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İstismarcı babanın başka çocuk istismarı eylemleri gerçekleştirdiğine çok fazla duyum alındı ancak, tarafların bulunduğu ortam, komşular, babanın üyesi olduğu tarikatın diğer üyeleri durumu o kadar iyi saklıyorlar ki, ne yazık ki diğer çocuklar kamuoyuna yansımadı.

* Şu an da 6 çocuğu bulunan istismarcı baba serbest. Çocukların annesi ise kendisinin ve çocuklarının hayatından endişeli. Bu adam tutuklanacak ve biz anne ile kızlarını yalnız bırakmayacağız.

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