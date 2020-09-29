Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma

Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesi’nin önünde fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

“HASTANE DIŞINDA, MÜDAHALE EDEMEYİZ”

Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. İddiaya göre hastane personeli, Duru hastane içinde olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Vatandaşlar cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Duru hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)