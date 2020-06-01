Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’nda

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri iddiasıyla CHP milletvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair hazırlanan fezlekenin fezlekenin TBMM'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. (İHA)