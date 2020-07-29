Özgür Özel: Gençlerin seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız

CHP'li Özel, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Yapılanın bir intikam ve bir gelecek tasarımı olduğundan kimsenin şüphesi yok. Gençlerin ‘dislike'ından belki bugün kurtulursunuz, belki bizi ve muhalifleri susturursunuz ama gençleri susturamaz ve onların seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız” dedi.

“ARTIK HERKESİN OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR”

Corona virüsü salgınıyla birlikte dünyada birçok şeyin değişime uğradığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

* Bu salgından önce kıtalar arasında atılacak füzelere, bu füzeleri erken uyarı sistemleriyle fark etmeye ve gelen bu füzeyi imha edecek savunma füzelerine para harcıyordu bütün dünya.

* Gözün görmeyeceği bir virüs geldi ve hepimize şunu öğretti: ‘Hiç uğraşmayın, boşuna da para harcamayın, ben hepinizi birden öldürebilirim' dedi ve artık dünya kıtalar arası füzeler yerine kıtalar arası virüsleri, erken uyarı sistemlerini, bu virüsün bulaşmasını engelleyecek aşıları ya da bulaşsa da tedavi edecek ilaçları ve buna kaynak aktarmayı tartışmaya başladı.

* Çünkü öğrendik ki küresel olarak en yoksulumuzun sağlığı kadar sağlıklıyız. Çin’in yoksul bir mahallesinde bir hayvan pazarında 4 yoksul Çinlinin içtiği yarasa çorbası İngiliz Başbakanını yoğun bakıma sokuyorsa artık herkesin oturup düşünmesi gerekiyordu.

* En yoksulumuzun sağlığı kadar sağlıklı, en yoksulumuzun güvencesi kadar da güvenceliydik, hatta en yoksulumuzun eğitimi toplam eğitimimiz kadar değerliydi çünkü başımıza ne gelirse onun üzerinden gelecekti ve bütün dünya ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi.

“DÖRT BAŞI MAMUR BİR SANSÜR YASASI”

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

* Otoriter popülist liderler buna karşı aynı söylemi tekrarlayarak meydan okudular, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediler. Bunu Macaristan’da Orban, Hindistan’da Modi, Rusya’da Putin, Amerika’da Trump söyledi, Türkiye’de de Tayyip Erdoğan söyledi.

* Otoriter popülist liderler bu akıma karşı baskıyı artırmak, otoriterleşmeyi artırmak, kendi iktidarlarını mutlaklaştırmak için bazı adımlar atmaya başladılar. Bugün dört başı mamur bir sosyal medya sansür yasasıyla ve bir intikam yasasıyla karşı karşıya olduğumuzu da hatırlamak lazım. Bizi bu atmosfere bir şeyler hazırlar mıydı?”

“TÜRKİYE'Yİ BU TEKLİFE HAZIRLADILA R MI”

Sosyal Medya düzenlemesinin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin, Kuzey Kore’den, Çin’den ve İran’dan sonra sosyal medyayı sansürleme, kapatma ve şirketlerin çekilmesi sonuçlarını doğuracak düzenlemeleri yapan 4’üncü ülke olacağını belirten Özel, şöyle konuştu:

* Yani birileri sosyal medyada yeşil top uygulaması başlattı, 45 gün sonra pişman oldular.

* Birileri önce Sayın Meral Akşener’e karşı, sonra Sayın Başak Demirtaş’a karşı, sonra Sayın Canan Kaftancıoğlu’na karşı ve en nihayetinde Sayın Esra Albayrak’a ve minicik yavrusuna karşı hiçbirimizin kabul ve tasvip edemeyeceği saldırıları sosyal medya üzerinden yaptılar, zamanlama manidar ve sonuncusundan sonra sosyal medyaya bir düzenleme lazım, bunu yapmak lazım.

* Baktığınızda acaba birileri Türkiye’yi buna hazır hâle getirecek psikolojik, siyasi atmosferi hazırlıyordu da biz bunun farkında değil miydik diye düşünmekte hepimize düşer.

“ORBAN'LA PUTİN'LE ANILIYORSUNUZ”

Almanya'da benzeri bir kanun teklifinin 2 yıl tartışıldığını paylaşan Özel, Türkiye'de kısa sürede hayata geçirilmek istenmesini eleştirdi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Almanya’nın iki yıl tartıştığı kanunu iki gün tartıştırarak buradan gitmek istiyorsunuz. Oysaki hep beraber bir adım atmıştık, Dijital Mecralar Komisyonu bütün yaz çalışabilirdi, evrensel ölçütlere bakabilirdi, Türkiye için en doğrusunu tartışabilirdi, ekim ayında da bize Türkiye’nin toplumsal uzlaşısını yansıtan bir metni önümüze koyabilirdi ama hayır, siz bunu bu gece halledip gideceksiniz.

* Bu küresel şirketler, bu sosyal medya şirketleri iki kural üstünde yürüyorlar. Bulundukları ülkelerin kurallarına, kanunlarına uyuyorlar; uyamazlarsa çekiliyorlar.

* Bu kanunun bir benzerini Rusya çıkardı, verinin yerelleştirilmesinde. Twitter ‘Çekilirim' deyince ‘Dur, gitme' dedi. Biz sizin Twitter’a ‘Dur, gitme' diyeceğinizden ya da WhatsApp’a ‘Aman yanlış olmuş' diyeceğinizden emin değiliz.

* Bu kötülüğü Türkiye’ye yapıyorsunuz. Liderinizi Modi’yle, Orban’la, Putin’le andırabilirsiniz, yirmi yıl sonra birileri bugünleri yazınca bu yasayı buradan geçiren siyaset olarak anılabilirsiniz ama ekonomiye de acayip bir kötülük yapıyorsunuz.

“GENÇLERİN KESECEKLERİ CEZADAN KURTULAMAZSINIZ”

Özgür Özel sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Şunu düşünün: Dünyanın bir yerindeki herkes ‘Nerede tatil yapayım' diye bakıyor. Çeşitli sitelerden bakarken ‘Yunanistan’a mı gideyim, Türkiye’ye mi gideyim?' diye düşünen bir gencin Türkiye’de Instagram’ın engelli olduğunu, ‘İspanya’ya mı, Türkiye’ye mi?' diye düşünen bir başka vatandaşın Türkiye’de Twitter’a yüzde 95 bant daraltılması uygulandığını bildiğinde tatil tercihini siz düşünün.

* Küresel sermayenin hukukun üstünlüğü, hukuk güvencesine doğru aktığını ve hukuk güvencesinin olmadığı yerlerden kaçtığını da pek çoğunuz benden daha iyi biliyorsunuz.

* Son olarak gelinen noktada yapılanın bir intikam ve bir gelecek tasarımı olduğundan kimsenin şüphesi yok. Benim evde de var, çocuklarınız torunlarınız var.

* Z kuşağı onun yerine karar vermekten, ona sormadan ve ona bir şeyi dayatarak yaptırdığınızda, bir, onu yapmıyor; iki, yapsa da burnunuzdan getiriyor.

* Sınavlarını bir ay ileri aldınız, bir ay geriye çektiniz, 1 milyon tweet attılar dinlemediniz ‘Canlı yayında kendinizi ifade edeceksiniz' dediniz, altına on binlerce eleştiri gelince Fahrettin Bey yorumları kapattırdı, bu sefer dislike dediler.

* Görev onayına bakıyorsunuz ya Cumhurbaşkanının, gelecek seçimlerde oy kullanacak 7 milyon yeni seçmen görev onayında ‘Beğenmedim' diyor ‘Bu yaptığını beğenmedim.'

* O disliketan belki bugün kurtulursunuz, belki bizi ve muhalifleri susturursunuz ama gençleri susturamaz ve onların seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız.