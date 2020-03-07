Özkoç: Biz bu korku imparatorluğunu yıkacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, mecliste yaşanan gerilimin ardından partisinin Sakarya il binasında parti üyeleriyle buluştu.

“KAN DÖKÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP Sakarya il binası konferans salonunda açıklamalarda bulunan Özkoç, “Biz hiç bir şekilde kan dökülmesine izin vermeyeceğiz, biz hiçbir şekilde insanların ayrıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kim olursa olsun, herkes benim ülkemde adil yasalar karşısında eşit bir şekilde yaşayacak. Bunun adına Cumhuriyet Halk Partisi iktidari denir. Bu iktidar çok yakın zamanda gelecek” ifadelerini kullandı.

“BANA LÜTFEDİLEN EN BÜYÜK MAKAM CHP ÜYELİĞİDİR”

Niyetim sadece ve sadece bu ülkeye hizmet etmektir. Niyetim bir şey olmak için değil, makam sahibi olmak için değil, bana lütfedilen en büyük makam CHP üyeliğidir” sözlerini sarf eden Özkoç, “O makamdan başka bir makamı hiç istemiyorum, hiç de tenezzül etmiyorum. Nerede olursam olayım, ne yaparsam yapayım, Cumhuriyet Halk Parti'li bir üye olarak verdiğim bu mücadeleye devam edeceğim” dedi.

“KORKU İMPARATORLUĞUNU YIKACAĞIZ”

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu ülkede birileri iş adamlarını korkutmak istiyor, esnafı korkutmak istiyor, emekçiyi korkutmak istiyor, kadını korkutmak istiyor, biz bu korku imparatorluğunu yıkacağız. Bu korku imparatorluğu bu ülkeden gidecek. Gidene kadar bu mücadeleyi yerine getireceğiz.

* Kim ne derse desin asla korkmadan omuz omuza mücadele ederek partinin iktidara taşındığı güne kadar beraber olacağız. O gün geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız tarafsız laik demokratik Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Allah nasip ederse ben onun bir adım arkasında olacağım.

* O diyecek ki ‘ben Cumhurbaşkanı seçildim ama bu yetkileri istemiyorum. Bu yetkiler millete ait' diyeyecek. O diyecek ki laik demokratik parlementer sistemi kurulmasını istiyorum. Bana verilen o yetkileri meclise iade ediyorum' diyecek.

* O zaman Türkiye’de tekrar bir seçim olacak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını, milletvekillerini, bakanlarını seçecekler. Ve milletvekilleri miletin vekili olarak orada olacaklar. O Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. O güne kadar mücadeleye deva.

Yeni il binası için hayırlı olsun dilekleri ile sözlerini biteren Özkoç daha sonrada CHP Adapazarı İlçe teşkilatına geçti.