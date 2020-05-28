Öztrak: Devlet aklıyla değil, trol aklıyla yönetiliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, AKP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

* Polislerimiz, bu salgın döneminde fedakarca görev yapıyorlar. Ancak vatandaşa sebepsiz yere şiddet uygulanmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Saray, bunu incelemelidir. Sebebinin Saray'ın dili olduğu ortaya çıkacaktır.

BUNUN ADI MAFYA TİPİ YÖNETİM

* Ülkemiz devlet aklıyla değil, trol aklıyla yönetiliyor. Sosyal medyada linç kampanyaları başlatılıyor. AKP Genel Başkanı doğruluyor, kolluk güçleri emir kabul ediyor. Hedef gösterilenler tutuklanıyor. Bunun adı mafya tipi yönetimdir. Bu tehlikeli siyaset partimizi hedef alıyor.

* Adana'da ve İzmir'de partililerimiz mafyatik operasyonların hedefine kondu. Yüreğir Gençlik Kollarımız Başkanımız, Vefa Grubu'na soru sordu diye tutuklandı. Saray tarafından terörist ilan edildi.

CAMİ PROVOKATÖRLERİ BİR TÜRLÜ YAKALANAMIYOR

* İzmir'de Diyanet'in merkezi sistemine girip camiden müzik yayını yapanlar hâlâ yakalanmadı. Ama sosyal medyadan paylaşım yapan üyemiz tutuklandı.

* Davaları takip eden avukatın adı ABD’deki Halkbank davasındaki Rıza Zarrab, Erdoğan ve Albayrak arasında iletişimi sağlayan kişi olarak geçiyor.