Faik Öztrak: ‘Libya konusunda endişeliyiz’

Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında yapılan güvenlik anlaşması çerçevesinde Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara cevap verdi.

‘ASKERLERİMİZ NE YER NE İÇER BİLEN YOK!’

Türkiye’nin çözmesi gereken ciddi problemleri olduğunu belirten Faik Öztrak, “Askerlerimiz ne yer ne içer bilen yok. Ama yüzlerce Suriyeli sınıra dayanıyor. Gözlem kuleleri bu göçleri neden engelleyemiyor. 2010’a girerken bu sorunlar yoktu. Bugün iktidar çok ağır Suriye ve Suriyeli sorunu bıraktı. Torunlarımız hatta onların çocukları bile bu bedeli ödeyecek. Türkiyenin Doğu Akdenizde yalnızlaştırılmasını doğru bulmadığımızı söylemiştik” dedi.

‘CUMHURBAŞKANININ TARİH DERSİNİ GÜLEREK İZLEDİK!’

Parti Sözcüsü Öztrak ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk çıkışına da cevap verdi. Parti Sözcüsü, “Dün Erdoğan’ın Gazi Mustafa Kemal konusunda bize tarih dersi vermesini gülerek izledik. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün vatan toprağını savunuyordu. Gerçekten Libya konusunda endişeliyiz. Libyada bir an önce BM barış gücünü çağırın dedik ama dinlemiyorlar” diye konuştu.

Faik Öztrak ayrıca:

“Gerçekten Libya konusunda endişeliyiz. Libyada bir an önce BM barış gücünü çağırın dedik ama dinlemiyorlar.” (CHP Genel Merkezi’nde açıklama)