Öztrak: Madem sonunda faizi artıracaktınız, bu kadar doları ve adamı neden yiyip bitirdiniz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirdi. Öztrak, Türkiye'nin yüzde 15'lik faiz oranıyla, Sierra Leone, Güney Sudan, Angola ve Gana gibi ülkelerle aynı ligde yer aldığını söyledi.

“MAFYA BOZUNTUSU, BİR SİYASİ PARTİ LİDERİNİ TEHDİT ETMEYE CÜRET EDEMEZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine de değinen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

* Bu kadar yozlaşmayı bu topraklar daha önce hiç yaşamamıştı.

* Yaşanan devlet krizi o kadar büyük ki, hükümet ve ortakları mafya bozuntularının arkasına saklanarak siyaset yapar oldu.

* Siyasette rekabet olur, siyasette polemik olur, yeri gelir siyasette sert tartışmalar da olabilir. Ama bir hukuk devletinde, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen bir mafya bozuntusu, değil ana muhalefet partisi liderine, herhangi bir siyasi parti liderini tehdit etmeye cüret edemez.

* Ederse, siyaset kurumu tepkisini topyekün göstermek zorundadır. Fakat tam tersi oluyor. Saray'ın ortağı, eşkıyaya ‘yol arkadaşım' diyerek sahip çıkıyor. Anayasal düzenimize mafya çomağı sokuyor.

“KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAĞI MAFYAYA SAHİP ÇIKIYOR”

Öztrak, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Yaşadığımız bu süreç, geçtiğimiz günlerde eski polis şeflerinin mafya liderine ‘geçmiş olsun' ziyaretinde çektirdikleri ve basına servis ettikleri fotoğrafların yeni bir Susurluk projesinin habercisi olabileceğini düşündürüyor.

* 1990'ların bu karanlık filmlerinin 30 yıl sonra bir defa daha vizyona girmesine izin verirseniz; bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olur.

* Atalarımız ne güzel demiş: ‘bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim'. Koalisyonun küçük ortağı mafyaya sahip çıkıyor.

“HER KONUDA AHKAM KESEN, SORUŞTURMA BAŞLATAN İÇİŞLERİ BAKANI NEREDE?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasının merakla beklendiğini belirten Öztrak, şunları söyledi:

* Ak Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan atanmış İçişleri Bakanı nerede? Adalet Bakanı nerede?

* Bu sükut herhalde ikrardan geliyor. Anayasal düzene karşı bu vahim saldırı nedeniyle resen harekete geçmesi gereken Cumhuriyet Savcıları ortada yok.

* Savcı, genel başkanımızın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıyor, onu da kimden öğreniyoruz? Ak Parti'nin Grup Başkanvekili’nden… Güler misiniz, ağlar mısınız…

“AKP GENEL BAŞKANI NASIL ADALETTEN YANA OLUYOR?”

Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara da değindi.

Öztrak, şöyle konuştu:

* Dün televizyon ekranlarına çıkan bir Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ‘ben, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum; yakın gelecekte onlar zarar görür' diyor. Bunlar ne biçim iktidar?

* Adaletten sorulu bakan aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da başkanı. Sayın bakan yapılan bu yapılan yanlışları neden Hakimler ve Savcılar Kurulu gündemine getirmemiş?

* Ortağı, mafya bozuntularıyla siyaseti, milli iradeyi vesayet altına almaya teşebbüs ederken, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda çıtı çıkmadan oturan Ak Parti Genel Başkanı nasıl adaletten yana oluyor? Sevsinler sizin adalet anlayışınızı.

“MAFYA BOZUNTUSUNU VE ONA SAHİP ÇIKAN ORTAĞINI SESSİZ SESSİZ SEYREDİYOR”

Öztrak, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

* Atlantik ötesinden esen yeni rüzgarlarla, faiz baronlarının talepleri arasına sıkışan Saray artık kahramanlık türkülerini bırakmış, ‘tövbe ettim, tövbe bozdum; ne umdum da ne buldum; kendim ettim kendim buldum' türküleriyle uluslararası sermayelere ‘gel gel' yapmaya çalışıyor.

* Ama türküyü değiştiren Saray, oynadığı oyunu değiştirmiyor. Milli iradeye saldırmaya cüret eden mafya bozuntusunu ve ona sahip çıkan ortağını sessiz sessiz seyrediyor.

“SON 5 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ EN YÜKSEK İKİNCİ FAİZ ARTIŞI”

Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz artırımına sert sözlerle tepki gösterdi. Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Yaptıkları faiz artışı, son 5 yılda gerçekleştirdikleri en yüksek ikinci faiz artışı.

* Bu yüzde 15'lik politika faizleri hangi ülkelerde var? Sierra Leone, Güney Sudan, Angola, Gana…

* İşte faizde aynı ligde bulunduğumuz ülkelerden bazıları bunlar. Dün, Filipinler politika faizini yüzde 2.25'ten, yüzde 2'ye; Endonezya da yüzde 4'ten yüzde 3.75'e indirdi.

* ‘Faiz sebep, enflasyon netice' deyip faizi artırmamak için milletin 120 milyar dolarını har vurup harman savur, Merkez Bankası başkanlarını azlet, damadının halline karar ver, sonra da herkes faiz indirirken sen faizleri 475 baz puan artır.

* Madem sonunda sıcak para baronlarının sözlerini dinleyip faizi tıpış tıpış artıracaktınız, bu kadar doları ve adamı neden yiyip bitirdiniz?