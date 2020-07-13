Öztrak, Sözcü’nün haberini gündeme taşıdı: Asıl ihanet peşkeş çekenlerdir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, ‘Ayasofya’ya ihanet edilmişti’ tartışmalarına Kanal İstanbul çevresinde Katar Emiri’nin annesine satılan arsayı gündeme getirerek, ‘Asıl ihanet budur’ diye yanıt verdi.

“ASIL İHANET EDENLER…”

Faik Öztrak şöyle konuştu:

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı, bugün Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de ecdadın mukaddes emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik?

*Yoksa Ayasofya ile beraber tüm bu mukaddes emanetler de emperyalistlerin eline mi düşerdi? İşte Gazi, kılıç hakkının verdiği bu özgüvenle, Ayasofya'yı bütün insanlık âleminin ortak mirası olarak müze yapmış ve tüm insanlığın ziyaretine açmıştır.

*Bunu beğenmedin mi? Yetkini kullanarak değiştirebilirsin. Yetki sende, ama sen bir yandan yargının arkasına sığınıyorsun, diğer yandan da bu karara ‘Tarihe karşı ihanet' diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyorsun.

*Bu ülkede Cumhurbaşkanı makamında oturup da Atatürk'e hakaret eden tek parti genel başkanı sizsiniz.

*Bir ihanet varsa; rant uğruna, ecdadın emaneti İstanbul'a ihanet hançerini saplayan, kupon arazileri yandaşlarına peşkeş çeken, Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıç hakkıyla aldığı toprakları, Katar Emiri’nin annesine tarla olarak satıp, sonra bakanlık kararıyla ticari arsaya çevirerek milyonlarca dolar kazandırmaya kalkan sonra da utanmadan ‘İstanbul'a ihanet ettik' diyenlerdedir.

44 DÖNÜMLÜK TARLA TURİZM VE TİCARET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehrin uygulama imar planları onaylanmasıyla Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Baklalı'da satın aldığı 44 dönümlük tarla, turizm ve ticaret alanı olmuştu.

İsmail Şahin’in haberi Sözcü’de ‘Katar Emiri’nin annesine Kanal İstanbul piyangosu vurdu’ manşetiyle yayımlandı.