Öztürk Yılmaz kurduğu partinin Genel Başkanı seçildi

2018’de CHP’den istifa eden ve siyasi kariyerine bağımsız Ardahan Milletvekili olarak devam eden Öztürk Yılmaz, üç hafta önce kurduğu Yenilik Partisi’nin Genel Başkanı seçildi. Öztürk Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ KORUNACAK

Yenilik Partisi'nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, “Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır” ifadelerini kullandı.