Pandemiye özel yurt: Gidilmeyen ayların parası alınmayacak

Öğrencilerin kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırmaları için son haftaya girilirken, kayıt yaptırılmaması halinde kazanılan hakların kaybedilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yani bir öğrenci kazandığı halde üniversite kaydını yaptırmazsa bu hakkını kaybetmiş olacak.

Bu nedenle öğrencilerin o üniversitelere kayıt yaptırması, o şehirde bir ev kiralaması ya da yurtta kalması gerekiyor. Ancak pandemi süreci bütün öğrencileri zorlamaya başladı. Gençler üniversiteye yazılsa da belki kiraladıkları evlerde oturamayacak ya da yurtlarda kalamayacak.

ÜCRETSİZ DOKTOR HİZMETİ

GoldMaster markasının sahibi Kale Elektronik Dış Ticaret, bu yıl ‘Kampüs 34’ adıyla iki ayrı yurt açtı ve pandemi sürecine özel bu soruna bir çözüm üretti.

Buna göre İstanbul Florya’daki ‘Kampüs 34 Kız Yurdu’ ve ‘Kampüs 34 Erkek Yurdu’nda kalacak olan öğrenciler, yurtta kalmadıkları zamanların kirasını ödemeyecekler. Yani sadece kaldıkları ayların parasını verecekler. Ayrıca yurtlarda ücretsiz doktor hizmeti de verilecek.

Kale Elektronik Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Bora, “Yurtlarımız tüm üniversitelere çok yakın. Çok hijyen bir yurt planladık. 24 saat güvenlik hizmetimiz var. Ayrıca kimseden kalmadığı ayların parasını almayacağız” dedi.