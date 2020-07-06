Patlamada yaralı kurtulan Erdoğan: ‘Patlayacağız’ diye uyardık

Hakan KAYA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi de yaralanmıştı. Facianın yaşandığı olaydan yaralı olarak kurtulan Gülizar Erdoğan, CNN TÜRK’ün canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“PATLAYAN MADDE HAVAİ FİŞEK DEĞİLDİ”

Patlayan maddenin havai fişek olmadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandu;

*Yaptığımız bu malzeme yeni bir malzemeydi. Patlayan malzeme havai fişek değildi. Bu patlayan madde ‘Muska’ denen bir oyuncaktı, başka bir oyuncak, yeni bir ürün çıkartmıştık o idi. Onun malzemesi patladı yani.

*Depoda yine bunun ilacı ve yapılmış malzemeleri, kolileri vardı. Stok mecburen yapılıyordu, çünkü 5 koli, 10 koli yapıp da yurtdışına bunu sevk edemezsin.

*Yurt dışından zaten bizim müşterilerimiz vardı. Tamamen kaç koli istedilerse onu tamamlamak zorundaydık. Tamamlanmadıkça gitmiyordu yani bir yerde bekletiliyordu, stoklanmış oluyordu.

“BUNLAR HEP YASAK OLAN ŞEYLERDİ”

Yetkilileri uyarmalarına rağmen kendilerini dinlemediklerini anlatan Erdoğan, denetim yapanların ise görevlerini yerine getirmediğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bizim orada yaptığımız malzeme kendi kendini ısıtabilen bir malzemeydi. Biz bunu bir gün iki gün sonrasından fark edebildik. Isındı ateş gibi oldu.

‘PATLAYACAĞIZ’ DİYE UYARMIŞLAR

*Daha sonra biz müdürlere söyledik, geldiler, boşalttırdılar kolileri yeniden paketleri açtırdılar, yerlere serdirttiler…

*Bunlar hep yasak olan şeylerdi, yani olmaması gerekenlerdi. ‘Patlayacağız’ diye hep uyarısını verdik. Biz işçiydik onlar kimyagerdi, onlar müdürdü…

“DENETİMCİLER İDARİ BİNAYA GELİP YEMEK YİYİP ‘HADİ GİDELİM’ DİYENLERDEN OLUŞTU”

*Bizim sakalımız olmadığından sözümüz geçmedi. Denetimciler idari binaya gelip bir yemek yiyip hadi gidelim diyenlerden oluştu. Allah razı olsun onlardan görevlerini güzel yaptılar!