Perdeler aylardır kapalı tutuluyor

SÖZCÜ'nün “Zekeriya Öz'e özel villa” haberi büyük ses getirdi. Villa, Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nin Speyer bölgesinde. Normal Türk vatandaşlarının arasına FETÖ mensupları hiç bir şekilde karışmıyor.

Speyer'de işyeri olan ya da çevredekileri tanıyan Türkler, Mannheim- Heidelberg- Saarbrücken- Speyer bölgelerinde örgütün çok etkin olduğunu anlatıyor. İki yıl önce de Zekeriya Öz, yine bu bölgelerin güneyinde bir otelde görülmüştü.

750 Türk ailenin yaşadığı kentte, hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Ancak yaklaşık 50 ailenin kimseyle pek bağlantısı yok. Bunların arasındaki bir villanın ikinci katının aylardır camlarının açılmadığı ve perdelerinin gündüzleri kapalı tutulduğundan bahsediliyor. Ren Nehri yakınlarındaki villa ve çevresine pek yaklaşan da yok. Villanın başkasının adına olduğu belirtiliyor. Ancak kimin adına olduğu ve içeride kimlerin kaldığı açıklanmıyor.

ÜÇ YERDEN GELİRİ VAR

Zekeriya Öz, FETÖ'den yargılanan dava arkadaşlarının dosyasına bakıyor, hukuki danışmanlık veriyor. Bunun için zaman zaman ücret de alıyor, örgüt tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Sığınma hakkı verildiği için Alman devletinden de yardım alabiliyor. Ancak siyasi sığınmacıların yerleri, adresleri ve aldıkları yardımlar gizli tutuluyor. Alman Sığınmacılar Yasası'nın gerekliliği olan bu durum, her türlü siyasi sığınmacı için geçerli.

DHA ZEKERiYA ÖZ'ÜN ViLLASINI GÖRÜNTÜLEDi

Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki kaldığı ileri sürülen lüks villayı Demirören Haber Ajansı (DHA) da görüntüledi. 9 villalı lüks site, alınan yüksek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Duvarlarında elektrik tellerin bulunduğu villanın 10'ar kişilik iki vardiyalı güvenlik görevlileri tarafından korunması dikkat çekti.