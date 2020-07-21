Pınar Gültekin’in katilinin görüntüleri ortaya çıktı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan 27 yaşındaki Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin' in bulunmasını istedi.

Ekipler, Pınar Gültekin’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin’in AVM‘de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

PINAR GÜLTEKİN NASIL BULUNDU?

Avcı’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin’e ait olduğu saptandı.

BENZİNLİKTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pınar’ın katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın özel aracı ile akaryakıt istasyonuna gelerek aracına benzin aldığı, sonrasında da iki şişe benzin aldıktan sonra istasyondan ayrıldığı anlar yer alıyor.

PINAR GÜLTEKİN’İN AVM’DEKİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in son olarak görüldüğü alışveriş merkezindeki görüntüleri kameraya yansıdı.

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