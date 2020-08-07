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Polisin ayağını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi!

Denizli’de aranması olan şahıs kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polis memuru, ayağını kıran saldırganı etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

19:33 -
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Polisin ayağını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi!

Olay Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kimlik kontrolü yapan polis ekibi durdurdukları şahsın aranması olduğunu fark etti. Burada şahsı gözaltına almak isteyen polis ekibi ile saldırgan arasında arbede çıktı.

Polis ekibine zorluk çıkartan ve taşla saldıran şahıs bir polis memurunun ayağını kırarak kaçmak istedi. Ayağı kırılan polis memuru silahı ile saldırganı ayağından vurdu. Ayağından vurulan saldırgan kaçmaya çalışırken diğer polis memuru tarafından yakalandı.

POLİS MEMURU VE SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI

Üst araması yapılan saldırganın üzerinden çıkan ekmek bıçağı ise dikkat çekti. Polis ekibinin talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan polis memuru ve saldırganı tedavi edilmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan polis memuru ve saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)

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