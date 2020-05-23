Politik bakılmazsa Türkiye yıldız olur

Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk özel kalem müdürüydü. AKP'den 22. dönem milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ergenekon kumpasında suçlandı, yıllar sonra aklandı. Halen İngiltere'de yaşayan Dr. Turhan Çömez, corona virüsü sürecini ve Türk siyasetini SÖZCÜ HAFTASONU'na değerlendirdi. Salgın sonrası yeni bir dünya düzeninin kurulacağını düşünen Çömez'e göre AB, dağılma süreciyle karşı karşıya. İşte detaylar…
YENİDEN HAYATA TUTUNDUM
“12 yıl aradan sonra, 30 Ağustos 2019'da ilk kez ülkeme döndüm. Şükür şimdi ülkeme büyük bir huzur ve mutlulukla gelip gidiyorum. Bu sürede İngiltere'de yeni bir başlangıç yaptım.
Bir yandan haksızlıklarla, hukuksuzluklarla ve alçakça kurgulanmış saldırılarla boğuşurken öte yandan dilini, kültürünü bilmediğim bir ülkede yeniden hayata tutunmak için çabaladım. Kurulu düzenimi terk edip gitmek zordu. Huzurla hizmet edebileceğim bir alan olursa ülkeme koşa koşa gelirim ama şimdilik bunu mümkün görmüyorum.”
İNGİLTERE'DE ÇOK YANLIŞ YAPILDI
“İngiltere, salgın patlak verdiğinde izlemekle yetindi ve büyük bir hata yaptı. Ölümleri göze alarak bir bağışıklık oluşturmayı planladılar. Hata anlaşılınca U dönüşü yapıldı ama fatura ağır oldu.
Boris Johnson, şimdilik çok büyük eleştirilerin hedefi değil ancak İngilizler soğukkanlıdır, bunun faturasını ödetirler. Burada sistem, bürokrasi ve katı kuralların pençesinde çok ağır işliyordu, salgın sürecinde iyice tıkandı.
Sadece corona servisleri, kanser klinikleri ve acil üniteler çalışıyor. Şu anda ertelenen 2 milyon civarında ameliyat var ve kaosa gebe.”
TÜRKİYE DESTAN YAZDI
“Türkiye’de dinamik bir sağlık sistemi var. Altyapı iyi ve çok deneyimli kadrolar var. Salgın sürecinde de meslektaşlarımız destan yazdılar. Eksiklikler, politik kaygı gözetmeden düzeltilirse Türkiye, sağlık alanında parlayan yıldız olabilir.”
“İngiltere çok güçlü ve 400 milyar dolarlık paket açıkladı. Salgın, ayrışmaya değil kaynaşmaya yol açtı. Bilgilendirme toplantılarında Başbakan ve öteki yetkililere sorular soruldu, ciddi eleştiriler oldu. Türkiye'de ise kamplaşmalar ve yardımı kimin yapacağı tartışmaları ön plana çıktı.”
“Türk toplumuna özveriyle hizmet verdik. Test kitlerini ilk getiren birkaç sağlık merkezinden biri olduk ve binlerce kişinin taramasını gerçekleştirdik. Büyükelçiliğimizin personel ve ailelerine ücretsiz test yaptık. Buraya gelen ve Türkiye'ye dönemeyen yurttaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için online bir sistem kurduk, ilaçlarını temin ettik.”
Yazın biter, 2021'de aşısı çıkar… Herkes bu temennide ama Dr. Turhan Çömez, corona virüsü konusunda gerçekçi konuşuyor, değişimin çok büyük olacağına işaret ediyor:
“Bu virüs hayatımızda hep olacak. Tamamen yok olması zor. Mutasyonlarla yeniden karşımıza çıkacak ve insanlık, buna direnç kazanacak. Geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 650 bin kişi griple bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti.
Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı ise 300 bin. Afrika'da geçen yıl sıtmadan 400 bin, corona virüsünden ölen ise bin 500 kişi… Corona virüsünü küçümsemiyorum ancak salgının yeni dünya düzeni için bir hazırlık olarak kullanıldığını da düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde dünya ligi yeniden belirlenecek.''
“Türk siyasetinde Ak Parti kadar uzun iktidarda olan başka örnek yok. Ama ekonomik sorunlar, gelecek kaygısı, hukukun üstünlüğünün örselenmesi, demokrasinin işlerliliğinde yaşanan aksaklıklar bunu gölgeliyor. Kuruluş vizyonundan uzaklaşıldı. Kavga etmeden birbirimizi sevmeliyiz.”
Gurbette yaşamak zordur, ne olursa olsun aklınız, duygularınız hep ait olduğunuz topraklardadır. Ne kariyeriniz, ne kazandığınız para sizi mutlu eder. Bir yanınız ‘Git' der, diğeri ‘Kal'… Her şeyi özlersiniz; Eminönü'de balık ekmek yemeyi, Boğaz'da çay içmeyi, köy düğünlerini, sabah ezanlarını…