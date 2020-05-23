Politik bakılmazsa Türkiye yıldız olur

Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk özel kalem müdü­rüydü. AKP'den 22. dönem milletvekili ola­rak Meclis'e girdi. Ergenekon kumpasında suçlandı, yıllar sonra aklandı. Halen İngiltere'de yaşayan Dr. Turhan Çömez, corona virüsü sürecini ve Türk siyasetini SÖZCÜ HAFTASONU'na değer­lendirdi. Salgın sonrası yeni bir dünya dü­zeninin kurulacağını düşünen Çömez'e göre AB, dağılma süreciyle karşı karşı­ya. İşte detaylar…

YENİDEN HAYATA TUTUNDUM

“12 yıl aradan sonra, 30 Ağustos 2019'da ilk kez ülkeme döndüm. Şükür şimdi ülkeme büyük bir huzur ve mutlulukla gelip gidiyo­rum. Bu sürede İngiltere'de yeni bir başlangıç yaptım.

Bir yandan haksızlıklarla, hukuksuzluklarla ve alçakça kurgulanmış saldırılarla boğuşurken öte yandan dilini, kültü­rünü bilmediğim bir ülkede yeniden hayata tutunmak için çabaladım. Kurulu düzenimi terk edip gitmek zordu. Huzurla hizmet edebileceğim bir alan olursa ülkeme koşa koşa gelirim ama şimdilik bunu mümkün görmüyorum.”

İNGİLTERE'DE ÇOK YANLIŞ YAPILDI

“İngiltere, salgın patlak verdiğinde izlemekle yetindi ve büyük bir hata yaptı. Ölümleri göze alarak bir bağışıklık oluştur­mayı planladılar. Hata anlaşılınca U dönü­şü yapıldı ama fatura ağır oldu.

Boris John­son, şimdilik çok büyük eleştirilerin hedefi değil ancak İngilizler soğukkanlıdır, bunun faturasını ödetirler. Burada sistem, bürok­rasi ve katı kuralların pençesinde çok ağır işliyordu, salgın sürecinde iyice tıkandı.

Sadece corona servisleri, kanser klinikleri ve acil üniteler çalışıyor. Şu anda ertelenen 2 milyon civarında ameliyat var ve kaosa gebe.”

TÜRKİYE DESTAN YAZDI

“Türkiye’de dinamik bir sağlık sistemi var. Altyapı iyi ve çok de­neyimli kadrolar var. Salgın sürecinde de meslektaşlarımız des­tan yazdılar. Eksiklikler, politik kaygı gözetme­den düzeltilirse Türkiye, sağlık alanında parlayan yıldız olabilir.”

Bizim ülkemizde kamplaşma çıktı

“İngiltere çok güçlü ve 400 milyar dolar­lık paket açıkladı. Salgın, ayrışmaya değil kaynaşmaya yol açtı. Bilgilendirme toplantılarında Başbakan ve öteki yetkililere sorular soruldu, ciddi eleştiriler oldu. Tür­kiye'de ise kamplaşmalar ve yardımı kimin yapacağı tartışmaları ön plana çıktı.”

Türk vatandaşları için özel sistem

“Türk toplumuna özveriyle hizmet verdik. Test kitlerini ilk getiren birkaç sağlık mer­kezinden biri olduk ve binlerce kişinin tara­masını gerçekleştirdik. Büyükelçiliğimizin personel ve ailelerine ücretsiz test yaptık. Buraya gelen ve Türkiye'ye dönemeyen yurttaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için onli­ne bir sistem kurduk, ilaçlarını temin ettik.”

YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULACAK

Yazın biter, 2021'de aşısı çıkar… Herkes bu temennide ama Dr. Turhan Çömez, corona virüsü konusunda gerçekçi konuşuyor, değişimin çok büyük olacağına işaret ediyor:

“Bu virüs hayatımızda hep olacak. Tamamen yok olması zor. Mutasyon­larla yeniden karşımıza çıkacak ve insanlık, buna direnç ka­zanacak. Geçen yıl Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 650 bin kişi griple bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti.

Corona virüsü nedeniy­le ölü sayısı ise 300 bin. Afrika'da geçen yıl sıtmadan 400 bin, corona virüsünden ölen ise bin 500 kişi… Corona vi­rüsünü küçümsemiyorum ancak salgının yeni dünya düzeni için bir hazırlık olarak kullanıldığını da düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde dünya ligi yeniden belirlenecek.''

DEMOKRASİ SORUNLARI BAŞARIYI GÖLGELİYOR

“Türk siyasetinde Ak Parti kadar uzun ikti­darda olan başka örnek yok. Ama ekonomik sorunlar, gelecek kaygısı, hukukun üstünlü­ğünün örselenmesi, demokrasinin işlerlili­ğinde yaşanan aksaklıklar bunu gölgeliyor. Kuruluş vizyonundan uzaklaşıldı. Kavga etmeden birbirimizi sevmeliyiz.”

BALIK EKMEK YEMEYi ÖZLEDiM

Gurbette yaşamak zor­dur, ne olursa olsun aklınız, duygularınız hep ait olduğunuz topraklardadır. Ne kariyeriniz, ne kazandığınız para sizi mutlu eder. Bir yanınız ‘Git' der, diğeri ‘Kal'… Her şeyi özlersiniz; Eminönü'de balık ek­mek yeme­yi, Boğaz'da çay içmeyi, köy düğün­lerini, sabah ezanlarını…