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Prof. Eyidoğan: Beyrut’taki patlama 5.6 büyüklüğündeki depreme eşdeğer

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Beyrut’taki patlamanın 5.6 büyüklüğündeki depreme eşdeğer bir enerjiyi açığa çıkardığını belirtti.

Özlem GÜVEMLİ
17:50 -
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Prof. Eyidoğan: Beyrut’taki patlama 5.6 büyüklüğündeki depreme eşdeğer

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlama ile ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

Eyidoğan, bölgede yaklaşık 2 bin 500-3 bin tonluk TNT (dinamit) patlaması gerçekleştiğinin tahmin edildiğini belirterek, “Eğer bu miktarda TNT patlamış ise bu 5.6 büyüklüğünde bir deprem kadar enerji açığa çıkarmıştır” dedi.

“DEPREM İSTASYONLARINDA SANİYE SANİYE GÖRÜLÜR”

Eyidoğan, “Bu patlama yeryüzünde olduğu için enerjinin önemli bir bölümü ateş ve hava dalgası olarak yayıldı. Ancak enerjinin bir bölümü de sismik dalga olarak yer içerisinde yayılmıştır. Çevredeki deprem istasyonları hem hava şokunun yarattığı sarsıntıyı, hem de yerde yayılan sismik dalgaları kaydeder. O bölgedeki deprem istasyonlarındaki kayıtlarda bu olay saniye saniye görülür” dedi.

“EĞER YER ALTINDA PATLASAYDI…”

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) internet sayfasında, patlama  olduğu sırada o bölgede 3.4 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara girdiğini aktaran Eyidoğan “3.4 büyüklüğündeki deprem, patlamanın yarattığı sarsıntı ise açığa çıkan enerjinin önemli bir bölümü hava şokuna gitmiş. Eğer bu miktar TNT yer altında patlatılsaydı bunun sismik büyüklüğü 5.6 olacaktı” diye konuştu.

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