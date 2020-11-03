Rabia Naz Vatan’ın mezarı yıkılmayacak

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olayıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından baba Şaban Vatan, sosyal medya hesabından kızının mezarının görüntülerini ve Fen İşleri Dairesi yetkilisi olduğu iddia edilen kişinin ses kaydını paylaşarak kızın mezarının yıkılacağını iddia etmişti.

“MEZARLIKTA YER KALMADI”

AKP’li Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren, Rabia Naz’ın mezarının da aralarında bulunduğu 30 mezar için yıkım kararı çıkardığı iddialarına cevap verdi.

Beldenin 7 mahalleden oluştuğunu ve yaklaşık 2 bin 200 nüfusa sahip olduğunu dile getiren Eren, “Burası küçük bir belde. Mezar yerlerini parayla satmıyoruz. Ancak, bazı vatandaşlarımız mezarlarının yan taraflarındaki boş alanları kimseye sormadan çevirerek, kendilerine mezar yeri ayırmışlar. Şimdi mezarlıkta yer kalmadı. Diğer vatandaşlarda yer istiyor. Alanımız yok” diye konuştu.

“BOŞ MEZARLARI YIKACAĞIZ”

Boş mezarların yıkılması kararının daha önceki yönetim tarafından Kasım 2018 yılında alındığını dile getiren Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

* Seçimden sonra yönetim değişince bizde meclisten aynı kararı 9 meclis üyesinin oylarıyla çıkardık. Ancak burada iddia edildiği gibi Rabia Naz kızımızın mezarı veya başka bir mezar yıkılmayacak. Benim aile büyüklerimde orada yatıyor.

* Burada 165 tane etrafı betonla veya telle çevrilmiş boş mezarlar var. Yani vatandaşlarımız, dolu mezarların yanında kendileri için yer ayırmışlar. Her dolu mezarın yanında bir tane boş mezar bırakacağız ve diğer boş mezarları yıkacağız.

* Şaban beyin söylediği gibi değil yani. Neden yıkalım Rabia Naz’ın mezarını? Hiç bir mezara dokunmayacağız. Böyle bir şey yok. Şaban Bey’in kızı ama bizim de canımız Rabia Naz. Şaban Bey’in de Rabia Naz’ın mezarının yanında sanırım 3 tane boş mezar yeri var. Ve bunun için olayı farklı yerlere taşıyor.