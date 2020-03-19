Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte ilk oruç tarihi…

Müslümanlar için büyük bir önemi olan üç aylara günler önce girdik. Üç aylar arasında oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayı ve ardından gelen bayram yaklaşıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte ilk oruç yani Ramazan ayı başlangıç tarihi…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.