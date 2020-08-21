Rana Batı SÖZCÜ’ye konuştu: “Ceza kesmek için beni beklediler”

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde önceki gün yapılan corona virüsü denetimlerinde maskesi çenesinin altında olan 21 yaşındaki Rana Batı’ya polisler tarafından ceza kesildi. Ancak ceza işleminin ardından Batı ve polisler arasında tartışma çıkmış, sonrasında Rana Batı yaka paça gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınma anına ilişkin Batı’nın yere düştüğü ve polisin orantısız güç kullandığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki görmüş ve polisler görevden uzaklaştırılmıştı. Olayın ardından polislerden şikâyetçi olan Rana Batı, yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı.

‘ÖDERSİN’ DEDİLER

Olay günü yolda sigara içmek için maskesini indirdiğini anlatan Batı, “Polis uzaktan sürekli beni izliyordu. Yürümeye başlayınca durdurdu ve kimliğimi istedi. GBT yapacaklar sandım ve verdim. Telefonla filan bir şeyler yaptıklarını görünce ne olduğunu sordum. Bana, ‘900 lira ceza yedin, ödersin’ dediler” ifadelerini kullandı.

Ceza kesen polislerin de maskelerinin çene altında olduğunu ve durumu sorguladığını söyleyen Rana Batı, “Ben de ‘Senin de masken çenenin altında’ dedim ve cezayı reddettim. Gitmek istedim, izin vermediler. Sonra ben gitmeye çalışınca kolumdan tuttu. Sonrası videoda olanlar zaten” dedi.

BENİ BEKLEDİLER

Çevrede de maskesi olmayan çok insan olduğunu söyleyen Batı, şöyle devam etti:

* Durdurmak için resmen benim gitmemi beklediler. Benim hassas olduğum nokta da bu zaten.

* Çevrede maskesi olmayanları görüyordu ama benim onların yanına gitmemi beklediler.

* Bir de bana, ‘Ben senin gözünün içine bakıyorum neden maskeni takmıyorsun’ dediler.

ŞAHİT İDDİASI

Olay anına tanık olan ve kendisini kurtarmaya çalışan kadınlar olduğunu söyleyen Batı şunları söyledi:

* En son beni karakola götürmek için arabaya bindirdiklerinde, ‘Olayı gören, şahitlik yapacak biri var mı’ dediler. Kadınlar orada olmasına rağmen bambaşka bir adamı şahit olarak arabaya aldılar.

* Adam arabada polislere, ‘Ben sizin için şahitlik yaparım’ dedi. Benim saldırgan olduğumu söyleyenler var. Ben saldırgan olsam o arabaya biner miyim?

AİLEM ÇOK ÜZÜLDÜ

Sosyal medyaya kendisi hakkında, “Sarhoş”, “Polise küfür etti”, “Polise tekme attı” gibi iddiaların olduğunu aktaran Rana Batı, “Asla böyle bir şey yok. Ben kimseye küfür etmedim. Tekme atmadım” dedi.

Ailesinin kendisinin yanında olduğunu söyleyen Batı, “Annemle babam şiddete karşı, medeni insanlardır. Polisleri de severler. Görüntüleri görünce çok üzüldüler” ifadesinde bulundu.