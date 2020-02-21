Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Reza Zarrab’ın köşk davasında flaş gelişme

İstanbul Kandilli'deki köşkünde, izinsiz inşat yaptıran Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın yargılandığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Köşke fazladan yaşam alanı katıldığının kaydedildiği raporda, köşkteki inşaatın estetik değerlerden yoksun olduğu ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirtildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
14:58 -
Haberler Gündem
Reza Zarrab’ın köşk davasında flaş gelişme

İstanbul Kandilli’deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın şikayeti üzerine, Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın, “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında köşkte keşif yapılmıştı.

Reza Zarrab’ın Kandilli’deki köşkü. Foto: Sözcü

ALANIN GENİŞLETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava kapsamında köşkte yapılan keşfin raporu dosyaya girdi. Köşkte 3 kişilik heyet ile yapılan keşif sonucu hazırlanan raporda, köşkün ön cephesindeki zemine beton dökülerek, duvar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Köşkün çeşitli katlarına ilaveler yapılarak alanın genişletildiğinin kaydedildiği raporda, kat yüksekliklerinin de değiştirildiği vurgulandı. Raporda, “2. bodrum katın büyütülerek 1. bodrum kat ile birleştirildiği” ifade edildi.

Köşkte yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Foto: Sözcü

‘GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR’

Köşkün ana yapısında ruhsata aykırılıkların bulunduğunun anlatıldığı raporda, “2863 sayılı yasa hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarını koruma alanlarında olan taşınmazda, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yerlerinde yapılan incelemede suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerlerden yoksun (betonarme) yapılaşmaya ve bu itibarla aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olduğu kanaati hasıl olmaktadır” denildi.

FAZLADAN YAŞAM ALANI KAZANDIRILDI

Öte yandan köşke fazladan kapalı alan kazandırıldığının belirtildiği raporda, yapılan inşaatlarla fazladan yaşam alanı kazandırıldığının da tespit edildiği belirtildi.

İDDİANAMEDEN
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, 'İmar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na' muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
bodrum büyüme CHP dava istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Reza Zarrab Üsküdar
Son güncelleme: 16:02 21.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more