Rize’de kayyum iddiası halkı sokağa döktü!

Fındıklı Belediyesi’ni hedef alan iddiaların üzerine CHP İl başkanı Saltuk Deniz ve İlçe başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve Fındıklı halkıyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Fındıklı İlçe Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasında, “1 yılı geçmesine rağmen seçim sonuçlarını kabullenmeyenler, belediyemizin halkımızla birlikte yürüttüğü çalışmaları karalamakta, yalanlar ve iftiralar üretmeye çalışmaktadırlar” denildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na destek mesajı verildi.

“HİÇBİR KOMPLO, İFTİRA, TEHDİT VE KARALAMA BİZLERİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK”

Çervatoğlu, şöyle konuştu:

*Bugün, Genel Başkanımız bu ülkede “Hak, Hukuk, Adalet” için yola çıkmıştı bir yıl önce. Biz, “Hak, Hukuk, Adalet” için bedenimizi toprağa yatıran bir anlayıştanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

*Her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız. İyi ki sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin omuzdaşınızım. Bu benim için büyük bir onur. Büyük ailem Fındıklı Halkına destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

*Hiçbir komplo, iftira, tehdit ve karalama bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ'yi büyüteceğiz.

“BU KADAR KAYGIYA VE KORKUYA GEREK YOK”

Kalabalığa müdahale etmeye çalışması üzerine Emniyet güçlerine seslenen Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Şimdi, arkadaşlar, Emniyet görevlileri lütfen müdahale etmeyin. Ben şey yapacağım. Lütfen. Biz cenazemizi de kaldırmasını, pandemi koşullarını da bileniz. Fındıklı'da pandemi koşullarında ne iyi çalışmayı yapan ilçeyiz.

*Bu konuda Kaymakamımız ve Valimiz tarafından teşekkür almış bir ilçeyiz. Lütfen. Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü.

*Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz. Dolayısıyla sevgili dostlarım, şimdi uygun bir şekilde ayrılalım.

“DESTEKLERİ İÇİN YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çervatoğlu ayrıca vatandaşların alkışları arasında karşılandığı fotoğrafları paylaşarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl ve İlçe örgütleri başkanları ve yöneticilerine, İl Genel Meclis üyeleri ve Belediye meclis üyelerine, Fındıklı Demokratik Kitle Örgütleri, demokrasi güçlerine, Fındıklı Kent Konseyi ve meclislerine destekleri için yürekten teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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