RTÜK Başkanı’ndan yeni açıklama: Gereği yapılacaktır

Başkanı olduğu kurulun son toplantısına katılmadığı ve başkansız toplantıda “Sevda Noyan'ın ölüm listesi” gündeme gelmediği için eleştirilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı canlı yayında hiçbir kanal arasında ayrımcılık yapmadığını savunmuş ve sonraki toplantılar için haklarında rapor hazırlanacağını söylediği Ülke TV ve Sevda Noyan için “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” demişti.

Bu son açıklaması da kamuoyunda geniş yankı bulan ve eleştiri oklarının hedefine oturtulan Başkan Şahin yeni bir açıklama daha yaptı.

Şahin yazılı olarak yaptığı açıklamada Sevda Noyan’ın sözleri için “Kamu vicdanını derinden yaralamıştır” tanımlamasında bulundu.

İşte RTÜK Başkanı Şahin’in son açıklaması:

* Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır. O sözler hiçbirimiz açısından kabul edilemez. Kamu vicdanı hepimizin vicdanıdır.

* FETÖ ile mücadele hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak önceliğimizdir. FETÖ’ye karşı mücadelemize zarar verecek hiçbir tutuma göz yummamız mümkün değildir. Tabii ki 15 Temmuz’da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddütü olmamalıdır.

“RTÜK İLKELERİ BAKIMINDAN ASLA KABUL EDİLEMEZ”

* Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz

kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda

yayımlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır.

“ÜZÜLEREK VE İBRETLE GÖRÜYORUM”

* Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara

karşı “Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim” mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzelerek ve ibretle görüyorum.

* Açıkçası art niyetli propaganları yürütenler konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır. Anayasal bir kurum olan RTÜK, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otoritedir.

Hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir.

“GEREĞİ YAPILACAKTIR”

*Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereği yapılacaktır.