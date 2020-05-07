RTÜK’ten Halk TV’ye program durdurma cezası!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu “Sözüm Var” programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin, RTÜK tarafından “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” sayıldığını ifade etti.

“OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Taşcı, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun “Bir iktidar değişikliğine gidişatı görüyorum, böyle olacağını da düşünüyorum” sözünü RTÜK, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” sayarak Halk Tv'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi… Canan Kaftancıoğlu kararı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 3'e karşı 6 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi” dedi.

“DARBECİ ZİHNİYETE SAHİP OLANLAR SANDIK YERİNE BOĞAZIN DERİN SULARINI İŞARET EDERLER”

Twitter hesabından Taşcı’ya yanıt vererek, Halk TV’nin ve gazetecilerin sadece görevlerini yaptıklarının altını çizen Kaftancıoğlu, “Demokrasilerde, muhalefet iktidarı sandığa gömüp kendisi iktidar olmak için mücadele eder. Darbeci zihniyete sahip olanlar ise basına sopa göstererek susturmaya çalışırken sandık yerine boğazı derin sularını işaret ederler! Halk TV ve gazeteciler sadece görevlerini yapmışlardır” açıklamasında bulundu.

KAFTANCIOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu, katıldığı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Şöyle bir gerçeklik var ki. Bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor.

* Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor.

* Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim, bir iktidar değişikliğini hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum.