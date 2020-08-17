Ruhat Mengi’nin konuğu Abdüllatif Şener’di

Ruhat Mengi'nin Youtube üzerinden yayın yapan Her Açıdan kanalının bu haftaki konuğu Abdüllatif Şener oldu.

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, New York Times'a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” sözlerini de içeren bir konuşma gerçekleştirmişti.

Biden’ın konuşmasını değerlendiren Şener, “En merak ettiğim konu 7 aydır kimse bir şey söylemedi” ifadelerini kullandı.

İşte “Biden’ın açıklaması sayın Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’nın işine yaradığına göre olsa olsa orayla bağlantılı bir açıklamadır diye bakarım” diyen Şener’in çok konuşulacak açıklamaları…

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