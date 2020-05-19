Saadet Partisi, siyasi liderleri klipte buluşturdu

Saadet Partisi tarafından yayınlanan 19 Mayıs videosunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bulunduğu siyasi parti liderlerinin montaj yoluyla yerleştirilmiş farklı zamanlardaki görüntüleriyle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşması yer aldı.

“TÜM SORUNLARI ORTAK AKILLA ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

“Birazdan izleyeceğiniz görüntüler hayal değil, gerekliliktir” notunun yer aldığı videoda konuşan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz.

*Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır.

*Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum.

*Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Salgın hastalık da, ekonomik kriz de hepimizin ortak sorunu. Tüm sorunlarımızın ortak akılla çözülebileceğine inanıyoruz, Türkiye için.

“1919 MİLATTI 2020 BAŞLANGIÇ OLSUN”

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “19 Mayıs 1919 bir milattı; 19 Mayıs 2020 de, yeni bir başlangıca vesile olsun… Türkiyemiz için, Milletimiz için” notuna yer verdi.

AKŞENER ÖNERİDE BULUNMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuştu. Akşener, “Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adına da ‘Memleket Masası’ diyelim” ifadelerini kullanmıştı. Akşener’in bu çağrısına CHP lideri Kılıçdaroğlu ile SP lideri Karamollaoğlu sıcak bakmıştı.

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