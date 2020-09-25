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Sağlık Bakanı Koca’dan ABD Türkiye Büyükelçisi Satterfield’e ilaç tepkisi!

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğine ilişkin sözlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
19:56 -
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Sağlık Bakanı Koca’dan ABD Türkiye Büyükelçisi Satterfield’e ilaç tepkisi!

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını belirterek Türkiye’nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Satterfield, “Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil. Bu konunun derhal ele alınması gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.

“TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA”

Corona virüsü salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Satterfield’in açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı bu açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzeme ile ilgili eskiden beri gelen ödeme sorunu çözmek üzere bir yaklaşım içinde olduk.

* Ve bununla ilgili olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını, malzemelerle ilgili sürecin başladığını söylüyorum.

* İlgili firmalarla görüşüldüğü bir dönemde sayın büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımlarını hatırlatıyor, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını hatırlatmak istiyorum.

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Son güncelleme: 20:17 25.09.2020
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