Sağlık Bakanlığı onayıyla raf ömrü 3 yıl uzatılan grip ilacı

Influenza A ve Influenza B’yi tedavi etmek ve önlemek için kullanılan bakanlık onaylı antiviral bir ilaçta, “Sağlık Bakanlığı oluru ile raf ömrü son kullanma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle uzatılmıştır” açıklamasının yer aldığı görüldü.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KİNAYELİ PAYLAŞIM

Geçmişte hekimlik görevinde de bulunmuş olan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, asistanının “Bu yöntemi düşünmedikleri için ilaç sıkıntısı çeken ülkeler de artık kendilerine büyük devlet demesin” sözleriyle paylaştığı fotoğrafları alıntılayarak, “Bakın burası çok önemli. Gülücük işareti koymam lazım ama koyamıyorum” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

7 YILLIK SON KULLANMA TARİHİNİ DOLDURMUŞ

‘Sağlık Bakanlığı’na aittir. Satılamaz’ uyarısının da yer aldığı ilacın etiketinde üretim tarihinin 2012, son kullanma tarihinin ise 2019 yılı olduğu görüldü.